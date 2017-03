Roban vivienda en Ex Quinta de Bravo

Personas desconocidas vaciaron una vivienda al estar ausente sus propietarios. Se solicita colaboración para poder recuperar los elementos.

Florencia Cabrera vive en Ex Quinta de Bravo, y ha sido víctima de un robo donde se llevaron todas sus pertenencias. La joven mujer, madre de dos nenas comentaba ante FM Real y Las Breñas Digital el mal momento que está pasando a raíz de esta intromisión a su casa.

Expresaba Florencia, “hace una semana tuve mi hija por cesáreas y estaba en la casa de mi madre estos días y en la mañana me avisaron que tenía la puerta violentada, me acerqué a mi casa y me encontré que me faltan muchas cosas, me avisó una vecina que vió la puerta abierta, avisó a mi madre”

Sobre los elementos robados, declaraba “me robaron un televisor, un DVD, ventilador de pie, auriculares profesionales, bolsa de herramientas, máquina de soldar, una garrafa, mercadería, ropa de las nenas, y otras cosas, se tomaron el tiempo de hurgar caja por caja, la ropa de todos, y me llevaron muchas cosas”

Consultada sobre la composición del grupo familiar, aclaraba “nosotros vivimos tres aquí, y lamentablemente hemos sido víctima de este robo, se hizo la denuncia y no se pudieron acercar pidiendo envíe fotos por WhatsApp de cómo quedó la casa y que lo iban a llamar, yo de mi domicilio volví a llamar para vean si habían huellas, por lo que me pidieron que vaya a hacer la denuncia y recién venían conmigo a la casa”

Situaciones similares se estarían viviendo en este sector barrial “me comentaron que una señora vivió una situación similar donde le robaron mercadería y otros elementos”

“Uno se priva de muchas cosas y se encuentra con esto, y le pido a la gente que si les venden algunas de estas cosas que se comuniquen con la Comisaría, estas son cosas que necesitamos” expresaba entre lágrimas la madre, en la mañana de este viernes.

