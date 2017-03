Nueva nota ante Machuca desde gremios

Los empleados municipales breñenses siguen esperando una respuesta al pedido de audiencias presentados ante el intendente Machuca.

El primer pedido se hizo mediante mesa de entradas del municipio el pasado 9 de febrero, y reiterándose uno nuevo este viernes 3 de marzo, considerando los referentes gremiales que ante la falta de respuestas por la primera presentación, han enviado otra para recordar que debe existir un diálogo, y por lo consiguiente ha de haber comunicación entre las dos partes.

Este pedido es para solicitarle una audiencia al intendente Machuca, y así tratar el tema aumento salarial correspondiente al año en curso, más otros temas relacionados con el Empleado Municipal de Las Breñas.

Ante los medios locales, los dirigentes Gregorio Coria -AOyEM- junto a Martín Rojas -ATM- comentaron sobre la situación que deben atravesar como empleados municipales, luego de las presentaciones realizadas ante Machuca para poder tratar el tema salarial y otros, y mostrando preocupación por la falta de respuestas desde el mandatario y teniendo en cuenta estos referentes por los aumentos de la energía eléctrica y la canasta familiar.

Martín Rojas

Ambos gremios representan a sus agremiados y a quienes también no están con ellos, y se movilizan por consecuencia ante la falta de atención “el intendente debe tener otras cosas pero nadie se ha hecho oír sobre esta nota, siempre pasa lo mismo o parece que tendremos que salir a golpear tachos como lo hicimos en el año pasado” destacaba Martín Rojas, reconociendo que se habría molestado Machuca cuando se tomó esa iniciativa “nadie se preocupa por el empleado municipal, el tema salarial es algo público y cada sector lucha por sus intereses, y hubiéramos tenido una reunión antes de finalizar el año, no es que uno quiera hacer medidas de fuerzas ni presionar, pero no tenemos ninguna respuesta y no sabemos si habrá ayuda escolar y molesta mucho”

Porcentajes

Respecto al porcentaje a solicitar, sería tema de continuar analizando con sus asesores y habiendo algunos municipios que cerraron con porcentajes muy bajos, no teniéndose en cuenta la inflación y otros aumentos de servicios que atentan contra el salario del trabajador “no es muy real lo que nos muestran, hay que vivirlo en carne propia cuando uno va a comprar la mercadería y de una vez por todas el municipio se tiene que poner las pilas con el empleado porque realmente no nos alcanza para nada”

Expectativa por mensaje

Rojas tenía presente sobre lo que será la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante “veremos qué puede decir o no al respecto en este día, estaremos atentos a lo que exprese pero hasta marzo tenemos un panorama poco claro, y no solo somos empleados sino que también somos contribuyentes”

Aumento a funcionarios

Respecto a la cantidad de empleados y los funcionarios, como sus aumentos hacía referencia “cuando los concejales se hicieron poner ese 38% hasta el 1 de marzo de este año sin tener un aumento, esperemos que no nos salgan con algo parecido porque te juro que me meto dentro de la Municipalidad y prendo gomas porque no se puede hacer eso, no se puede llegar a permitir una cosa de esa cuando el empleado debe estar trabajando y trayendo el dinero al municipio haciendo un esfuerzo imposible y sea descalificado por alguno de ellos que vienen algunos una vez por semanas y estén ganando semejante cantidad de dinero y se llamen honorables, o por lo menos que perciban un sueldo equitativo al que cobramos nosotros que pasamos las mil y unas sin ser reconocidos por nada, con sueldo y jubilación magra, no dándose la cabida necesaria al empleado municipal para pueda cumplir mucho mejor la función, porque entran funcionarios sin saber nada y veremos como se porta el nuevo, si tiene o no conocimientos, porque hay empleados viejos que saben donde escurre el agua, donde hacer alcantarillas y cuneteos”

Sobre el futuro funcionario

Dándosele a conocer que el funcionario a asumir sería el Sr. Ricardo Fernández, comentaba “gran tarea va a tener Fernández para aprender ahí, espero que tenga la suficiente capacidad y tino para manejar a la gente, porque no es fácil hacerlo por hay que atenerse a un Estatuto y ver como se hacen las cosas, no es ir de atropellar así nomás sino que acordar con la gente para tener el rendimiento necesario y el modo de trabajo, seguramente nos veremos cuando le toque hacer trabajos, tendrá que ver el estado de la herramienta, porque son muchos los problemas a solucionar en este municipio”

Gregorio Coria

Gregorio Coria del gremio AOyEM sostenía “para el año pasado ya cobrábamos un porcentaje, y en cambio ahora no tenemos ni una respuesta a la nota presentada y no queremos que nos obliguen a salir a la calle, somos pacientes” afirmaba el Secretario gremial “si se necesitan más funcionarios que los tomen, pero que no sean exagerados con sus sueldos” señalaba, agregando “no se respeta ni nunca se respetó la carrera municipal, siempre se deben favores y se cumplen con estos cargos y la carrera desde que estoy trabajando nunca se ha respetado”

Acompañamiento de municipales

Sobre el acompañamiento de sus pares, expresaba “siempre somos los mismos, no tenemos por ahí el acompañamiento que un pretende, pero si uno consigue algo es para todos estén o no afiliados y llama la atención la pasividad de algunos y no sé realmente cuales son los motivos”

