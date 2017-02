Más de 100 milímetros cayó en Charata

La situación por la que está pasando la ciudad de Charata, no está ajena a lo que acontece en el Sudoeste Chaqueño.

Los 100 milímetros caídos en un breve lapso de tiempo, hizo que las alcantarillas se taparan con la basura y desperdicios que son arrojados por los mismos vecinos, tal ocurre en cada localidad con personas que no atienden los pedidos realizados por autoridades.

Los trabajos de alcantarillados no se han podido llegar a término, trabajo que no se hacía por muchos años y atendiéndose especialmente a barrios que siempre han tenido este tipo de inconvenientes, a los que se llegó con ripio y cunetas con sus perfilados en calles, pero no todo fue suficiente.

Desde el municipio charatense se trata de atender cada reclamo hecho por los vecinos, por lo que también solicita un poquito de paciencia, ya que se priorizan cuestiones donde son más urgentes las soluciones.

Regiría aún un Alerta Meteorológico para la zona, por lo que podrían continuarse este tipo de lluvias con copiosa caída de agua, solicitándose a la población estar alertas, como también a los conductores de vehículos no transitar por arterias colapsadas, ya que ese movimiento hace que el agua forme olas e ingrese a domicilios de familias que están pasando por este mal trance.

