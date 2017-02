Municipales pidieron audiencia con Machuca

(AUDIO) Los gremios municipales esperan ansiosos una audiencia con el intendente Machuca, muestran disconformidad por algunas cuestiones.

Cada año que se inicia, se hacen con pedidos de audiencias para presentar propuestas desde los referentes de los empleados municipales ante el mandatario breñense, aunque no teniendo el total respaldo desde los agremiados, lo que es remarcado por Gregorio Coria, quien se desempeña como Secretario General de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales -AoyEM-

En sus declaraciones vertidas ante los medios locales, Coria afirmaba haber presentado ya una nota de pedido audiencia ante Machuca de manera conjunta con el otro gremio, Sindicato de Trabajadores Municipales -STM-, argumentando haber ya quedado con respecto al salario y la canasta familiar haber quedado muy lejos, más los aumentos que se vienen dando en este inicio de año verían como un año complicado.

Gregorio Coria, tenía presente ante los medios de comunicación locales “las cosas aumentan todos los días y veremos si en la semana entrante nos recibe para comenzar a charlar” expresaba, “esta nota la presentamos la semana pasada y estaba el intendente, creo debería tener conocimiento porque ingresó por mesa de entradas y esperamos nos convoque como lo hizo siempre y seguro será un año muy difícil” destacando, además “el año pasado cerramos un año con un 38% y nuestra idea era poder tener un 45% que es lo que aumentó la canasta básica y perdimos unos 8 puntos, y en este año que va, no hemos tenido aumento pero no sabemos si nos otorgarán un porcentaje del 3% como empezamos en el año pasado”

Gregorio Coria era crítico con sus mismos compañeros de trabajo, quienes muestran en su mayoría una gran apatía y falta de interés en sus propios salarios “somos bastantes los empleados municipales y son pocos los que se interesan en sus bolsillos, no tenemos tantos afiliados pero sí todos trabajamos y dependemos del municipio pero son pocos los que se suman cuando llamamos a reunión, que muestran interés pero todo depende de ellos porque si les alcanza y están conformes es problema de ellos, nosotros ponemos todo de nosotros para mejorar el salario y es beneficiado el conjunto, por eso les pedimos a los afiliados y no, jubilados, ex combatientes, a que se acerquen porque el beneficio es para todos” expresaba Coria, añadiendo “la semana que viene estaremos reuniéndonos y daremos a conocer nuestros pasos, los días transcurren y los bolsillos ya no dan más, aunque dependiendo siempre de todos los municipales”

Una de las consultas realizadas al dirigente gremial fue sobre la situación de los jornalizados, respondiendo él “el tema jornalizados es difícil de manejar, porque ni los empleados de planta se acercan a las reuniones y los jornalizados menos interés tienen en esto, pasa que muchos de ellos son beneficiados, otros tienen horas extras que les deben del 2015 y se conformarían por muy poca cosa”

Descargar Audio

Comentarios

Comentarios