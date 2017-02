Huracán jugará Bingo y se viene otro millonario

Huracán realizará su Bingo el 18 de marzo, y lanzará otro por 3 millones de pesos pagadero en 10 cuotas.

El Club Huracán llevará adelante su Bingo para el próximo 18 de marzo en las instalaciones mismas del Club, acondicionándose las mismas para este evento, y estando los vehículos ya aparcados en el salón anexo que posee el organismo.

Ante los medios de comunicación, el presidente institucional Pedro Ortiz aclaraba “hay Bingos a la venta, y la suspensión de la actividad ha sido por falta de turnos desde Lotería Chaqueña y no siendo responsabilidad de la institución” comentaba, y afirmando estar ya las chequeras para quienes deseen participar de la acción económica.

Explicaba el dirigente sobre lo que se encontrará el colaborador cuando participe del Bingo “cuando se acerquen a participar con el Bingo, a quienes estamos muy agradecidos y podrán ver que en un año de gestión hemos logrado el cerramiento del tinglado del Club, ya en el mes de mayo se iniciará la construcción de 130 metros de tribunas para el estadio de fútbol”

Reconocía Ortiz “hoy Huracán está jugando a nivel nacional y representando a la ciudad, todos estos logros son en solo un año de trabajo y creo que las cosas estamos haciendo bien sumando otras disciplinas como el Básquet, Boxeo y Vóley formativo, seguro que cometemos errores pero también pido a la gente que se acerque a marcarlos”

Lanzamiento nuevo Bingo

También adelantó Ortiz “está próximo a lanzarse el Bingo que tendrá un premio en un solo sorteo y que se pagará en 10 cuotas de $200, teniendo premio a bingo órdenes de compras por un total de 3 millones de pesos y estará desde la semana entrante a la venta”

Agregaba sobre este tema “no habrá vehículos, solo el sorteo que será en la décima cuota con este monto de dinero a entregarse” afirmaba Ortiz.

Actualidad del Club Huracán

En la actualidad hay muchos bingos de otras ciudades, cuestión tenida en cuenta por Ortiz “en Las Breñas somos muchas las instituciones que hacemos Bingo, y la gente tiene otra visión hacia otros bingos de otras ciudades y como breñenses que vemos el no crecimiento de instituciones, directamente están dando el apoyo a otras instituciones de otras localidades y no creo que la gente de Las Breñas mande a sus hijos a participar a otras ciudades, es algo que pedimos siempre con el apoyo a las instituciones deportivas locales”

Haciendo referencia sobre las obras que se han encarado y llevado a la realidad, expresaba “nosotros estamos haciendo obras, y por eso somos agradecidos en la gente que confía en nosotros, pero también apoyemos a las instituciones de Las Breñas, demos prioridad porque sabemos que nuestros hijos serán parte de estos clubes e instituciones locales y así podremos avanzar juntos” tenía presente, añadiendo “dentro de poco tenemos la Asamblea, creemos presentaremos la misma lista y seguiré trabajando mientras me de las fuerzas, no es fácil para mí porque trabajo en Resistencia”

Finalizaba Pedro Ortiz, quien se define como un Presidente que no tiene las mínimas intenciones de querer lucrar con la institución, “quiero llevar a Huracán a los niveles nacionales, hoy estamos en el Federal C y sabemos que el Federal B está muy cerca, pero si no aspiramos esto seguiremos siendo un pueblo común y corriente, y nos tienen que realmente conocer por el deporte, gestiones municipales y otras, el deporte nos llevará a delante para ser reconocidos a nivel nacional, y si no creemos en lo que hacemos nosotros mismos y lo que hacemos, será muy difícil concretarlo”

GENTILEZA: Club Huracán

Comentarios

Comentarios