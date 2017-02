Dieron inicio Clases de Nivelación

En las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Nº 26 “Capitán de Fragata Pedro E. Giachino” se iniciaron estas actividades educativas.

La Psicopedagoga Silvina Pérez comentaba sobre el inicio de estas clases de nivelación desde alumnos que inauguran su escolarización secundaria y no siendo clases de apoyo para alumnos que han cursado el año anterior.

Esto está dentro de un proyecto de articulación con escuelas primarias que tiene varios pasos y el último es poder hacer durante algunas semanas clases de nivelación para alumnos que se considere necesiten algún tipo de apoyatura especial en algunas de las áreas como Matemáticas, Lengua o Ciencias Sociales y de acuerdo a este apoyo se forman dos grupos con mayores cargas horarias y otro con menores, siendo estos últimos los exceptuados en concurrir a estos cursos de acuerdo a las buenas calificaciones obtenidas en los exámenes previos.

Respecto a la presencia de los progenitores, la profesional reflexionaba “nos gustaría poder recibir mayor apoyatura desde las casas, algunas padres suponen que porque pasan al estudio secundario es porque están grandes y realmente son chiquitos, y sin dudas la escuela funcionaría mucho mejor si contara con mayor apoyo desde las casas y si están mayormente acompañados por sus padres o bien estos vendrían a controlar frecuentemente a sus hijos la Educación estaría mucho mejor, porque sola la escuela no puede” señalaba, teniendo presente que la mayoría de los alumnos concurrentes serían menores de edad.

El Proyecto que iniciara en el año anterior consistiría en visitar las escuelas y dando a conocer la modalidad de estudio, siendo esencial la presencia de alumnos y ex alumnos de la institución “el chico que sale de la escuela primaria y entra a la secundaria tiene un cambio radical en todo, pasa de tener dos seños que ve todos los días pasa a tener once profesores diferentes, de ser 20 alumnos por grado a ser 35 compañeros donde en algunos casos no se conocen, teniendo modalidades diferentes, otro lenguaje, y sufre mucho el chico, por eso vamos de a poco metiéndolo en la escuela secundaria” destacaba, recordando haberse tomado exámenes nivelatorios y poder ver las condiciones de estos chicos pertenecientes a distintos establecimientos primarios en las áreas mencionadas.

Para poder llevar adelante estas clases de nivelación, son tenidas en cuenta la presencia de alumnos terminales del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme” y estando comprendidos los docentes convocados dentro del Proyecto de Mejoras con el cual se contratarían a quienes imparten los espacios “desde hace varios años contamos con el total apoyo de los alumnos terminales del profesorado de Educación Especial y Educación Primaria, que sirven de apoyatura al docente contratado”

El inicio de la nivelación es desde este lunes 13, y siendo pendiente la programación por al menos de unas cuatro semanas, pero no contándose con el apoyo económico de manera efectivo “con el dinero que tenemos solo nos alcanzaría para la apoyatura de unas dos semanas, pero si recibimos en breve el monto necesario podríamos cumplir con lo programado” añadía, entiendo lo ingrato que es poder trabajar sin saber si se pudiera cumplir con los propósitos estimados.

