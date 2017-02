Ahora se suma Vóley Formativo a Huracán

El profesor José Calderón se suma junto al Vóley Formativo a Huracán. Este lunes inicia Escuela de Básquet con el profesor Nievas.

Luego de tratativas entre padres y el Presidente de la institución Sr. Pedro Ortiz, se ha llegado a un acuerdo en que las niñas y adolescentes que representan estos progenitores, puedan vestir la casaca del Globito Breñense.

En una reunión abierta celebrada en instalaciones del Club Huracán, Ortiz recibió a un grupo de padres que se acercaron con esta iniciativa y teniendo el apoyo desde quien será el Entrenador en esta disciplina -Profesor José Gregorio Calderón- quien es un experimentado profesor de Educación Física y con una impecable trayectoria dentro de la disciplina con más de 25 años trabajando en ella.

El historial de Calderón es extenso, formador de talentos como los de Zaira Posternak, Mariela Trioni, Laura Zoloff o Susel Jaquet, que han surcado clubes de Primera División y hasta integrar el Seleccionado Argentino. El Entrenador hasta meses atrás, cumplía funciones en la Asociación Club Social de esta ciudad.

Sobre esta situación, el presidente de Huracán Sr. Pedro Ortiz comentaba inicialmente sobre el cerramiento del estadio cubierto “estamos avanzando en el cierre de todo el tinglado, calculamos que a fines de marzo estará todo terminado más la fachada nueva que hará la empresa, luego arrancaremos con la tribuna del estadio de fútbol”

Respecto a las actividades deportivas, le referente del Globo Breñense tenía presente “se siguen sumando actividades deportivas al club como el Vóley de chicos en categorías juveniles con la llegada del profesor José Calderón más lo que es la primera masculina que está compitiendo”

Agregaba sobre el inminente inicio del Vóley en Huracán con el profesor Calderón en categorías formativas “este lunes arranca el profesor Nievas en Básquet en categorías infantiles, esto lo pone a un contento porque se siguen sumando actividades a la institución que realmente se merece crecer en la parte deportiva e institucional, hay que seguir sumando con el trabajo y agradezco a todos los que colaboran conmigo y el Bingo”

Respecto a la remuneración que tendría el experimentado entrenador, afirmaba “nosotros haríamos un aporte para el pago del profesor, la otra quedará en manos de los padres mientras que conseguiremos el material de trabajo, conozco el trabajo de José Gregorio Calderón en el vóley y cuando me comentó que quería venir le dije que tenía los tres portones del Club abierto y no solo la puerta porque sabemos lo que significa en esta disciplina no solo para Las Breñas sino para el Chaco y la Argentina”

Finalizaba el dirigente breñense “sabemos que con José podremos llegar a obtener logros importantes para la institución, esto nos pone muy contentos en que se pueda concretar” expresaba Ortiz.

