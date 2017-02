Cooperativa Santa Isabel, su actualidad

La situación económica nacional hace que las Cooperativas tiendan a desaparecer, pero en Las Breñas siguen firmes en sus convicciones.

La situación de las Cooperativas de Trabajos van cada vez peor, tal lo reflejara Héctor Pruncini, quien preside la Cooperativa de Trabajo Santa Isabel Ltda. de Las Breñas, institución que cumplió con creces la labor cooperativista y poniendo en práctica esto con la edificación de más una veintena de casas.

La realidad actual llevaría a que tengan que intentar surcar en la parte privada y compitiendo con otras empresas o emprendimientos de construcción existentes, apostando a que se pudiera reactivar la economía provincial, ya que desde lo nacional se habrían suspendido todo este tipo de aportes para esta clase de instituciones que hacen el bien hacia la comunidad, aunque igualmente enviaron a realizar controles en el año anterior con elementos de alta tecnología y registrándose todo de manera fílmica.

Héctor Pruncini, quien es el Presidente de la Cooperativa de Trabajo Santa Isabel Ltda. expresaba ante este medio, “estamos esperando desde Nación, hemos hecho nosotros un buen trabajo y dando unas 27 soluciones habitacionales que son el sueño de la casa propia realizado, hoy no existe más el programa de Soluciones Habitacionales a nivel nacional, solamente la provincia a través del gobernador Peppo que ha inaugurado la oficina de Unidad Ejecutora donde funciona Chaco Cooperativa Trabaja y son mínimos los trabajos como veredas para instituciones”

La realidad para el cooperativismo

La falta de presupuesto del gobierno provincial, hace también a que no se den algunas labores para las cooperativas “tenemos una provincia que no tiene presupuesto y se podrían atender algunos casos muy especiales para poder no solo ver la solución de trabajo sino de emergencia habitacional existente en Las Breñas y la provincia y esto nos duele mucho como cooperativista que nos haya pasado esto a nivel nacional, y hasta nos han hecho inspecciones con drones que tenían cámaras incorporadas pero lamentablemente no tuvimos nada al día de hoy como respuestas”

Las esperanzas

Desde el cooperativismo breñense, no se caen los brazos “tenemos ganas de poder ver si arrancamos con las veredas que nos otorgan la provincia como también algunos mejoramientos y cisternas, es mínimo pero a los cooperativistas nos ayuda mucho”

La obra pública ha quedado parada directamente en el 2016, y en este año las expectativas no son tan positivas “hay que ver qué pasa con algunas viviendas a medio terminar o bien otras que son para hacer, sabe el mismo gobernador la calidad de trabajo que tiene esta Cooperativa y creemos en el Gobernador Peppo que confiará en nosotros, tal como lo han hecho hasta el intendente de Resistencia cuando vino a inaugurar viviendas”

Mentalidades diferentes

Con el gobierno nacional actual, la situación pareciera ser cada vez más violenta a la hora no solo de quitar el trabajo, sino que también cuando se tiene que hablar de dinero “este gobierno nacional cortó abruptamente todo, hoy como cooperativistas esperamos que este Presidente pueda tener un pequeño grado de conciencia para que podamos seguir adelante trabajando quienes integramos Cooperativas, sabe quiénes cumplimos y quienes no, nosotros tenemos la frente bien en alto porque cumplimos en tiempo y forma, con todos los requisitos impuestos” seguía Pruncini “hoy el Presidente Macri a las viviendas sociales que hacíamos, le comenzó a pedir al Instituto de Vivienda que comience a recuperar costos, está bien porque es una cuota mínima de $320,00 que comenzarán a llegar las chequeras, cuando eran gratis las mismas, y si se recupera fondos, esperemos reintegren este dinero para reactivar la construcción de casas”

El trabajo dignificante y la alegría de una familia

Anteriormente era mucha alegría desde los integrantes de esta Cooperativa Santa Isabel Ltda. cumpliendo el sueño de muchas familias, pero hoy lamentablemente la situación ha cambiado rotundamente “nosotros nunca atendimos a gente por colores políticos, somos cooperativistas y no damos ni regalamos, solo trabajamos y teniendo muchas alegrías no solo para nosotros sino para la misma familia que recibía su llave, hace unos 15 meses que el cooperativismo está diezmado y esto se vive a nivel nacional, porque lamentablemente en la mente de este Presidente no existe el cooperativismo”

Continuaba Pruncini, “no solo esperamos todo del Estado, como albañiles hicimos presupuestos privado, sabemos que es muy competitivo y la demanda laboral local, lamentablemente hubieron pedidos con menor precios y no hemos ganado para poder trabajar, hoy seguimos empujando el carro esperando que cambie esto”

Vistas de trabajos

Se acerca el inicio de las actividades a nivel nacional a partir del mes de marzo como todos los años, y son positivos los cooperativistas “la semana entrante tendremos reuniones con representante provinciales armando proyectos, como también aclarar que hemos solicitado por nota al intendente de Las Breñas solicitando mano de obra porque los cooperativistas viven y trabajan en esta ciudad y lo he hecho públicamente el mismo gobernador en una inauguración para tenga una mirada hacia los cooperativistas, somos pasivos y respetuosos de todas las instituciones y esperamos que este año podamos a integrarnos como Cooperativa de Trabajo”

¿Se tendrá en cuenta desde el municipio breñense?

El trabajo de unas 40 o más soluciones habitacionales a partir de un préstamo desde la provincia es una esperanza para los cooperativistas “tenemos formalmente una nota solicitando mano de obra ante el municipio que conoce nuestra labor, y esperemos que podamos realmente tener ese trabajo que dignifica al hombre y así tener paz para todos los argentinos” reflexionaba Pruncini.

