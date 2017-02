Gremios docentes y Gobierno se reúnen el 15

La negociación salarial docente comenzará el 15 de febrero, según lo adelantado por el Ministro Daniel Farías.

El ministro Farías formalizó la convocatoria a los gremios para el próximo 15 de febrero, fecha en la que iniciarán junto a los sindicatos docentes reuniones tendientes a poder establecer las escalas salariales para los trabajadores estatales.

El ministro de Educación, Daniel Farías, envió este lunes la convocatoria formal a los sindicatos docentes a la reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que se realizará el próximo miércoles 15 de febrero, a las 18, en el salón general Manuel Obligado de Casa de Gobierno.

“La idea es sentarnos a conversar para escuchar las pretensiones de los sindicatos docentes y evaluar las posibilidades económicas financieras de la provincia”, dijo el titular de la cartera educativa.

El ministro se refirió a la posibilidad de que el Gobierno nacional no convoque a paritarias, señalando que “siempre hubo apoyo para que las provincias puedan cumplir con el mínimo exigido. Al no haber paritaria, nuestro gobernador Domingo Peppo, planteó que la Nación colabore con las provincias, ver lo del Fondo de Incentivo Docente, y solicitar que la Nación no se desentienda de la cuestión”.

Al respecto, indicó que “esto está planteado en la Ley Nacional de Educación 26.206; el gobierno nacional no debe hacer caso omiso a esta ley que ampara la mayoría de las medidas”. Farías agregó que “Peppo insistió en la reunión con los gobernadores para que el Gobierno nacional no se desentienda de la cuestión. El gobierno debe dar un inicio a las paritarias para comenzar a negociar”, manifestó.

Farías recordó que “el Chaco se encuentra en el cuarto lugar de las provincias del país, trabajando desde el 2007 con respecto a aumentos de salario. Todas las provincias reciben Incentivo, son 8 las que reciben el Fondo Compensador -que son las que cobran menos- Chaco ya salió del Fondo Compensador”

Con respecto al inicio del ciclo lectivo 2017, expresó “confío en que se pueda llegar a un acuerdo, haremos un esfuerzo presupuestario importante como el año pasado, pero tendremos que discutir sobre qué parámetro”. Además recordó que está viajando a Mendoza para participar de la primera asamblea del Consejo Federal de Educación, que se realizará el 8 y 9 de febrero. Por eso, dijo que la convocatoria a sindicatos docentes se pasó para el 15 de febrero.

Comentarios

Comentarios