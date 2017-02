Este domingo el Globo inicia el Federal C

El Club Atlético Huracán de Las Breñas, se prepara para iniciar el Torneo Federal C, debutando este domingo en su reducto.

Un nuevo desafío para el Club Atlético Huracán; tal es esta competencia denominada Torneo Federal C ya es un hecho y estando a muy pocos días del tan ansiado debut.

Huracán será quien represente a la Capital del Inmigrante en este reñida competición donde los equipos se han preparado y tomado recaudos con las contrataciones de jugadores de renombre en algunos casos, o bien como lo hizo el Globito confiando en la base que tuvo para la recientemente finalizada Liga, donde obtuvo un Segundo lugar.

La Competencia

La región que integran los equipos chaqueños será tenido en cuenta lo siguiente, ya que según el formato publicado serán 44 equipos distribuidos en 12 zonas clasificando 20 equipos (los 1° de todas las zonas al segundo play off y los 8 segundos de las 8 zonas de 4 equipos clasifican al 2º play off). En el primer play off: 8 equipos; segundo: 16 equipos (12 de la fase de grupos + 4 del primer play off); tercer: 8 equipos; y cuarto: 4 equipos (final). Cabe aclarar que cada una de las 8 regiones otorgará 2 ascensos directos.

El Federal C 2017 comenzará el 29 de enero venidero y culminará a fines de abril. Los equipos que asciendan, disputarán el Federal B desde el 28 de mayo

Participación del Globito

El Club Huracán participa en estas instancias dentro de lo que es la Zona 4, participando representativos de cuatro ligas, tales como Sportivo Cultural de Castelli – Liga de Pres.Roque Saenz Peña; CAPIL de General San Martín – Liga del Norte (Gral.San Martín) 3; Atlético Central de Quitilipi – Liga de Quitilipi; Club Atlético Huracán de Las Breñas – Liga del Noroeste Chaqueño.

Primer partido, de local

Este domingo Huracán se vestirá de rojo y blanco para recibir desde las 18.00 hs a su similar de Atlético Central Fútbol Club de Quitilipi, en lo que será la Primera Fecha del Torneo.

Cabe aclarar, que no se permite la presencia del público visitante en esta competencia, algo que haría difícil para las instituciones deportivas poder recaudar y cumplir con todas las exigencias económicas de cada jornada.

