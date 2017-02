Solucionado inconveniente en red cloacal

El sistema cloacal manifestaba una falla eléctrica en el Pozo N°3, la que fuera solucionada días atrás desde técnicos de SAMEEP.

Se ha hecho funcionar el grupo electrógeno del Motor N°3 del sistema de Cloacas en Las Breñas, ubicado este en la intersección de Mercante entre Temprano y Ruta 6, por el cual el sector barrial que rodea a este lugar hizo escuchar su voz y siendo atendida desde el referente empresarial Mauro Fernández.

“Hemos puesto énfasis en el problema eléctrico en la zona, dimos explicaciones del porqué fallaban los motores impulsores del servicio y este jueves a última hora y el viernes se acercaron técnicos de la Jefatura Zona III y se están encargando de la puesta a punto del grupo electrógeno” expresaba quien está al frente de SAMEEP en Las Breñas.

“Se ha testeado todo el sistema automatizado para encendido y apagado del grupo electrógeno, el motor enciende de manera automática aunque tenía un cierto inconveniente en el apagado automático que debe hacerlo una vez que se restablece el sistema normal de energía” explicaba Fernández sobre la automatización del sistema de impulsión.

El Pozo 3 es uno de los más importantes dentro del sistema de Cloacas, “sin dudas este es uno de los más importantes del sistema porque impulsa todas las aguas servidas fuera de la ciudad y era el que estaba teniendo inconvenientes eléctrico, los 1 y 2 no han tenido problema, pero ya está solucionado todo con el 3 y el 4 no se utiliza aún porque no es necesario puesto que las lagunas no está llenas”

Mauro Fernández siempre se mostró atento y predispuesto a solucionar los inconvenientes que se pudieran dar desde la Empresa SAMEEP “trabajamos para poder dar soluciones a lo que se va poniendo en el camino, es un poco complicado porque desde la finalización de la obra hasta la puesta en funcionamiento pasó un tiempo mediano a largo y la obra sin estar en uso hace que se generen problemas al iniciar la inercia, pero vamos conectando clientes a manera que vamos teniendo funcionamiento, y las fallas surgen, para ello estamos a fin de solucionarlas”

Continuaba sus explicaciones, “este es un sistema totalmente nuevo y siempre hay fallas, pero trabajando se solucionan estas” sostenía Fernández, agregando “hacemos recorridas diarias del sistema cotejando con la planimetría que tenemos y verificando niveles ya que trabajamos solamente con un 30% de la capacidad de los motores, es por eso que controlamos las bocas registro antes de hacer conexiones, y en cada falla que se de trabajaremos y gestionaremos para conseguir las maquinarias necesarias a fin de solucionar los problemas” reconocía el referente de la empresa provincial, brindando así tranquilidad a la comunidad.

3624-655767 es el número de celular que posee Fernández, quien atiende a los usuarios en la Cooperativa del Agua Potable en los horarios de oficina y quedando a disposición desde este número móvil.

