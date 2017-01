Falla energética afectaría a pozo de cloacas

El referente de SAMEEP en Las Breñas -Mauro Fernández- se refirió a la falla existente en el Pozo 3 que está ubicaso sobre Mercante y Ruta 6.

Habría una falla eléctrica con la baja tensión en este sector, y no pudiendo trabajar los motores del Pozo Nº 3, que al haber un corte de luz o una baja dentro del fluido eléctrico, se cortaría el sistema automático con que está provisto esta cabina, no teniendo este tipo de inconvenientes los otros pozos.

El Pozo Nº 2 no tendría este problema, ya que sigue bombeando hacia el siguiente y es entonces que el agua servida salga hacia la superficie por la boca de registro denunciado, y estándose ocupado desde hace un tiempo quienes están al frente de SAMEEP en Las Breñas, pretendiendo ellos solucionar este inconveniente con la puesta a punto de un grupo electrógeno que no tendría las baterías respectivas y solicitada ya la adquisición de las mismas y a la espera de la recepción para poder así normalizar la situación.

Igualmente se harían los controles diarios de este Pozo Nº 3, debiendo estar atentos con los bajones de luz y siendo avisados desde vecinos del sector que anotician cuando el agua comienza a salir desde la boca de inspección, haciendo que al haber este fluido líquido no se vean pozos que se han hecho, estando además previsto poder rellenar este sector estos, pero recién una vez resuelto el tema del arranque de los motores bombeadores.

“Le pedimos a la gente que tenga mucho cuidado con este defecto y que cada vez que no estemos para solucionar el problema nos llamen, estamos a disposición de la comunidad para solucionar los problemas” expresaba el operario de SAMEEP, Mauro Fernández.

“Sabiendo que el Pozo 3 tiene problema de tensión, no podemos darle toda la potencia de impulsión desde los otros porque se llenaría más rápido y sería un problema mayor, estamos trabajando a un tercio de la potencia por lo que la red trabaja medio llena y cada conexión que hagamos debemos de verificar que las redes estén medio vacías sino sería otro inconveniente pero con el usuario” sostenía Fernández.

El tema energético fue analizado por Mauro Fernández, “se nota que nos complica el tema de energía desde la falla del impulsor, pero el problema energético es de toda la zona y creo que estará Secheep trabajando para solucionar esto, hay bajones y cortes de luz diariamente y lamentablemente nos afecta al motor, todo es cuestión de que podamos alcanzar a hacer funcionar este grupo electrógeno y así no tener esta falla continua”

Sobre el agua que saldría desde la boca de inspección, Fernández aclaraba “esta agua nosotros la mal llamamos agua limpia porque no tendría agua servida, pero tampoco es agua que esté disponible para un chapuzón y la gente no debería de acercarse sino que llamarnos para que nos hagamos presentes, así solucionar el problema” expresaba el operario “el agua está contaminada, por algo está en la red de cloacas” afirmaba, a la vez que reiteraba su pedido en que no jueguen los niños en estas aguas para evitar inconvenientes en la salud.

