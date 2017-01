Boleterías con goteras, rejas con descargas

No solo que tendrían goteras los techos de las boleterías de Terminal, sino que también se darían descargas eléctricas en ventanillas.

La situación por la que deben de pasar empleados de distintas empresas de transportes de pasajeros muy reconocidas a nivel nacional es realmente preocupante e inhumana a la vez, ya que en algunas de ellas cuando hay lluvias, se producirían pequeñas cataratas en estos lugares, arruinando así documentaciones, no pudiendo atenderse como es debido a los pasajeros, quienes peligrarían a la vez la integridad física debido a que en las ventanillas se darían descargas eléctricas.

Una de las empleadas de una empresa de transporte -Rápido Tata- que se identificara como Yamila Cabrera, expresaba sobre esta situación “desde el año pasado que estamos con este problema que se llueve todo dentro, el techo parece roto y adentro es como una catarata” afirmaba la empleada, “estamos tratando de reclamar, enviamos notas desde la Empresa y no tenemos una solución” expresa la empleada “hace unos meses vino un señor de la Municipalidad que nos dijo volvería en una semana, ya pasamos un año y todavía no vuelve el señor”

Expresaba la empleada de esta reconocida empresa de pasajeros “la Empresa paga un alquiler y derecho a plataforma, estamos al día en todos, nosotros cumplimos con la Municipalidad” afirma Cabrera, agregando sobre la posibilidad de poder ellos mismos solucionar este inconveniente “nosotros podríamos traer a alguien que nos arregle pero también es un compromiso porque si la persona se lastima nos tenemos que hacer los responsables y sería un problema para nosotros”

Alarmaría unas descargas eléctricas que se darían en esta boletería “en estas últimas tormentas fuertes algo habrá hecho que se humedezcan los cables, porque las rejas del frente producen descargas eléctricas, y eso nos lo dijeron personas que se acercaban y eso nos da vergüenza como miedo a la vez porque si les llega a pasar algo a alguien nadie se va a hacer responsable y las culpables seremos nosotras”

El panorama con que contaría cada vez que llueve, el pasajero vería “cuando llueve acá a mí me da mucha vergüenza, la gente viene igual cuando llueve porque necesita viajar y me preguntan si hago reclamos, que sí lo hicimos mediante una nota desde la Empresa, siendo rechazada la primera porque no estaba con el nombre del Intendente y nos recibieron la segunda que se hizo, y en esa misiva le dimos un plazo de 72 horas para nos den alguna respuesta, esa la enviamos en el mes de noviembre, hoy pasamos la mitad de enero y pasaron esas 72 horas”

La situación estaría analizada desde la Empresa y solicitarían una audiencia con Machuca para analizar el tema “desde la Empresa es idea poder pedir una audiencia con el Intendente para nos den una solución porque aquí se paga un contrato, y deberían de darnos una buena condición al menos para poder estar, estamos esperando ahora nos renueven el nuevo contrato aunque estamos al día de todo” comentaba Cabrera, agregando “si nosotros nos hacemos cargo de las reparaciones no nos hacen ningún tipo de descuento, según ellos no corresponde, y la idea de nuestra patrona es poder solucionar este inconveniente”

La utilización de los sanitarios, también fue tenido en cuenta por la empleada “la gente continuamente viaja y los baños desde las 00 hs están cerrados, hay gente que viene de Tucumán y Posadas, quiere utilizar los servicios sanitarios y me piden la llave, cosa que yo no tengo y lamentablemente se llevan una muy mala imagen”

Reiteraba la situación de las descargas eléctricas que se darían en una reja que está al frente de la boletería “a mí me da mucho miedo la electricidad, si me agarra a mí no hay problema porque trabajo yo, pero si le pasa a otra gente me culparían a mí, pero yo no tengo a quien culpar” finalizaba.

