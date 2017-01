“Yo solo quiero saber que esté vivo, respire, me hable, esté bien…”

Johana Hurtado, esposa de Elías Mena, el ciudadano colombiano desaparecido, clama por datos para saber sobre él.

La desaparición de un ciudadano colombiano en Las Breñas, que fuera denunciado por su pareja, aún no tiene resultados positivos para la mujer, por lo que solicita a la comunidad aporte datos en caso de tener conocimiento de su paradero, ya que ella quiere saber por sobre todas las cosas si está vivo.

Claudia Johana Hurtado Velandia -34- de nacionalidad colombiana, quien es artesana de muebles en la localidad y también se dedica a la venta de cortinas para los hogares, sábanas y otros menesteres, se expresó ante los medios de comunicación breñenses luego de pasar varios días sin tener noticias de su esposo, José Elías Mena Chud -39-, quien fuera visto por última vez por ella en la madrugada del domingo pasado, y sin tener comunicación de ningún tipo a la fecha.

“El se extravió desde el domingo, no se sabe nada, no llama y la foto que se ha publicado es la que envió por redes sociales y por favor pido a las personas que sepan algo que se comuniquen conmigo o la Policía” relataba la mujer, afirmando además “vino a las 6 de la mañana del domingo, dejó la moto y sacó unos 10 mil pesos que teníamos y se subió a un auto negro que lo esperaba” agregaba Hurtado, quien se quebró brindando estos detalles.

Agregaba, sobre la búsqueda desde distintas unidades policiales como también desde ciudadanos colombianos “me han llamado desde unidades policiales como también de “tratas de blancas” y que su foto estaba ya a nivel nacional, que me avisarían si hay novedades pero yo les pido que donde y como lo vean que me avisen, no importa con quién esté, yo solo quiero saber que esté vivo, que respire, me hable, esté bien para poder tranquilizarme”

“Solo somos nosotros dos acá con un niño, además tiene una niña de 11 años en Resistencia” aportaba la mujer “la Policía ya habló con esta mujer y no apareció tampoco por allí, estamos comunicándonos con ella pero no se sabe absolutamente nada” destacaba Hurtado, quien confirmaría que la última conexión habría sido el pasado lunes hasta las 07.00 hs aproximadamente, y no quedando otra “él me mandó el domingo a la tarde una foto donde me decía que amaba de verdad, estoy loco, te amo mucho vieja y fue lo último que tengo”

Seguía aportando datos ante este medio “la Policía me dijo que hay que esperar, ellos ante cualquier llamada me estarán poniendo al tanto pero pasando las horas y los días, uno siente que va desfalleciendo porque nunca nos había pasado algo así” expresaba esta mujer, quien tan solo necesita saber sobre su esposo con quien además tienen una hija de 24 años en Colombia, la que les ha dado dos nietos, una de cinco y otro de un año.

ESCUCHAR AUDIO

Comentarios

Comentarios