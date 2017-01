Reclamos por mal servicio telefónico

Comerciantes manifestaron disconformidad por la mala atención telefónica. Las Breñas hizo oír su voz.

Este miércoles por la noche, la Federación Económica del Chaco recibió al Delegado Regional del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo Parodi, a la directora de Defensa del Consumidor de la Provincia, Silvia Sevilla, al delegado del Plan Belgrano, Víctor Zimmermann, y representantes de las empresas de telefonía de Telefónica, Movistar y Telecom, con quienes abordaron cuestiones relacionadas con la mala prestación del servicio de las compañías de telefonía celular y fija en localidades del interior.

En primera instancia, el secretario General de la Fechaco, Gustavo Martínez Quiles, explicó que la Federación en este año efectuó denuncias ante el Subsecretario de Defensa del Consumidor, Ricardo Marimón, el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y ante el ENACOM, cuyo delegado es Gustavo Parodi, comunicando los problemas que sufren en el interior respecto de las telecomunicaciones.

“El reclamo que venimos realizando hace un tiempo es por las llamadas que se cortan, lugares donde no hay servicio, internet deficiente o inexistente, en muchas partes, servicios a los que no se adhirieron y se les cobra, y si se alejan el pueblo es imposible comunicarse”, detalló el directivo.

Parodi informó sobre la problemática a los participantes de la competencia que tiene el ente, siendo el generador de la reunión efectuada. A su vez, sostuvo que en algunas localidades del interior se procedió a la eliminación de antenas por temor de la gente, por lo cual planteó la necesidad de normativas vinculadas a la instalación de antenas que sean iguales para todos los municipios. “Hoy hay estudios que indican que las antenas no generan perjuicios a la salud”, indicó.

El delegado de Enacom aseguró que está a disposición para buscar alternativas para llegar a una solución del problema y destacó que es muy bueno el diálogo sobre estas cuestiones.

Reclamo por localidad

En el caso de Miraflores, los comerciantes expresaron que no funciona el posnet en sus negocios, por varios días suelen quedarse totalmente incomunicados por la falta de servicio de telefonía celular y prácticamente no existe el servicio de internet.

Por otro lado, Quitilipi y San Bernardo coincidieron con el último reclamo y manifestaron que pagan servicios que no se le brindan. “Estuvimos cinco días sin servicio de datos móviles y sin señal para comunicarnos, lo cual genera un gran perjuicio para los comerciantes sanbernardinos”, sostuvo un representante de la entidad.

Desde Las Breñas sostuvieron que un local nuevo solicitó servicio de telefonía y Telecom le dijo que ya tenía servicio pero no le funcionó por meses. “Le llegaron facturas hasta de $800 por una línea que nunca funcionó”, señalaron.

Los comerciantes de Pinedo sostuvieron que luego de varios reclamos por la mala prestación del servicio, le instalaron en la localidad el 4G. A su vez, relataron que Telecom les entregó módems a los que solicitaron servicio pero no funciona.

De la cámara de Resistencia, pidieron que sancionen a las empresas que no cumplen con los contratos y que hay un problema de inversión por el cual no se prevé mejorar el servicio a los clientes.