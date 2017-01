Acciones policiales en Las Breñas

La actividad policial en el fin de semana ha sido importante, realizándose prevenciones y trabajando en accidentes.

Atentos a una convocatoria realizada desde las autoridades municipales, organismos del orden local y provincial se hicieron eco de una situación que se viera reflejada en la noche del 24 de diciembre pasado con la presencia de muchos jóvenes en vehículos estacionados estos en el acceso a la localidad y que significaría un peligro.

El Comisario Principal Pablo Almirón expresaba “hemos llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente con Salud Pública, Bomberos Voluntarios y Tránsito Municipal y levándose adelante esta actividad con el acompañamiento de los jóvenes que se mostraron colaborativos y entendiendo la situación sin llegárseles a explicar el porqué del operativo ya que se ha dado de conocer la manera de trabajar” comentaba Almirón, destacando el comportamiento de los jóvenes más la convocatoria desde un local bailable al aire libre en otro sector y que sirviera para descongestionar este sector.

Aclaraba además otras situaciones registradas, “se tomó conocimiento del ingreso de una menor de edad desde el Hospital local con quemaduras en su mano derecha, y que pudiera ser por el mal uso de la pirotecnia” comentaba el Jefe policial, quien agregaba “dos personas mayores de edad masculinas protagonizaron una colisión en la noche del 31 y debiendo intervenir personal de Salud Pública para trasladar a ambos ciudadanos” y teniendo presente una situación particular “habiendo en el lugar determinado de trabajo y siendo público esto, había una cinta de seguridad más conos y personal policial trabajando en el lugar, lo que no fue aparentemente suficiente para que un conductor mayor de edad que se movilizaba en un vehículo hizo caso omiso a las misas, y esto llama la atención por la falta de educación del mismo porque seguramente en otras ciudades no haría lo mismo” expresaba, y continuando “hubo un accidente, donde se pudo trasladar a una joven que perdió el conocimiento producto de esta acción y recuperándose en el nosocomio local quedando fuera de peligro” sostenía.

El funcionario policial comentaba sobre una situación en particular, “es muy necesario contar no solo en horario pico la presencia de los inspectores de tránsito, pero también debemos de entender como ciudadanos que la prevención y educación vial la hacemos entre todos, y debemos de tomar conciencia, ya que hemos además recibido llamadas de una persona mayor de edad que realiza picadas y al tenerlo identificado lo estaremos haciendo comparecer en esta unidad porque representa un peligro para con la sociedad desde su acción, siendo esta una persona que pareciera no tener cabeza en lo que hace” hacía referencia Almirón sobre varios llamados recepcionados respecto a una persona que hiciera acciones peligrosas y prohibidas con su motocicleta.

Han ingresado cuatro contraventores en el fin de semana, quedando a disposición del Juzgado de Paz local.

Se registraron denuncias sobre sustracción de una motocicleta desde la parte posterior de una vivienda, otros elementos electrónicos sustraídos de otro domicilio particular no estando presentes los moradores y no habiéndose novedades aún, también se dieron robos de celulares, todas estas cuestiones siendo investigadas por los efectivos policiales.

