Arquitecta Zabascky, “me hago cargo, pero no me siento culpable”

La profesional ha presentado su renuncia ante el intendente Víctor Machuca, siendo crítica con empleados, y afirmando priorizar su salud ahora.

Luego de sus polémicas declaraciones por parte del intendente Víctor Machuca, quien afirmara no se habrían acatado sus órdenes sobre trabajos precisos, recibió noticias en las últimas horas que harían replantear su gestión de al frente de la Municipalidad de Las Breñas ante la indeclinable renuncia de quien estaba al frente del área de Servicios Públicos por los últimos casi seis años.

Dejando su lugar como funcionaria, Karina Zabascky se expresó y comentando las razones del porqué de su renuncia al gabinete político de Víctor Machuca, mostrando gran disconformidad por un gran porcentaje de la masa de empleados de su área que no brindarían los servicios como correspondiera, y siendo a la vez agradecida con el mandatario local por la oportunidad de poder trabajar.

“Es un muy buen día para mí” comentaba la arquitecta Karina Zabascky, quien entendió sobre su responsabilidad ante los dichos de Machuca “ya no soy funcionaria, el tema de Servicios Públicos este año era Obras Públicas, Obras Particulares y Servicios Públicos, separado todo en tres secretarías que antes era solamente una y el trabajo ha sido muy grande como mi esfuerzo, tratado de que saliera todo bien y está visto que no salieran todas las cosas bien, y por eso decidí presentar mi renuncia ante el Intendente, y él por supuesto que la aceptó” afirmaba.

La profesional atendió el llamado de FM Real por intermedio del programa “La Vida Real” que conduce el periodístico Fabio Rodríguez, ante quien aseveraba “no pertenezco más a Servicios Públicos, ni Obras Públicas y Obras Particulares” atestiguaba la ex funcionaria del municipio breñense “es un trabajo muy duro en ese lugar, a veces da vergüenza ajena hasta ir a una peluquería porque es continua la labor en todo el día, y también tiene que haber un tiempo para vivir y lamentablemente en ese cargo no queda, yo he valorado que las tres secretarías estén en el mismo espacio físico pero igual era mucho para una sola persona responsable, y tuve la ayuda de los Coordinadores que hicieron se pudiera hacer un poco más liviano, pero el problema más grande ha sido el control de los empleados municipales” tal lo recalcara el intendente Machuca cuando se refirió a la falta de control de los mismos, entendiendo que la comunidad necesitaría de ellos.

“Es una vergüenza opinar de sus propios compañeros”

Hay gente que se ha puesto la camiseta del municipio al momento de trabajar, pero no siendo la mayoría según la ex funcionaria, “este ha sido uno de los mayores dolores que tengo, yo vengo de la actividad particular y se del esfuerzo que se debe hacer para poder avanzar en un día una obra, no es lo mismo trabajar tres que seis horas, y por supuesto hay gente que es muy veloz pero lamentablemente me sobran los dedos de las dos manos para contarlos” comentaba la profesional breñense, “escuché muchas cosas en estos días de mi persona desde persona que trabaja en la municipalidad y no en el área, gente que está sentada y que opina, eso es una vergüenza opinar de sus propios compañeros y sabiendo de la labor que hacen y me ha dolido muchísimo eso desde gente muy conocida, yo estando en la función pública acepté las críticas pero siempre estuve dispuesta a dar lo mejor de mí” continuaba la arquitecta, quien cumplió casi seis años de servicios en este municipio.

“No me voy dolida para nada”

Así lo alegaba en esta entrevista telefónica, “yo no me voy dolida para nada, en este momento mi salud y mi descanso son prioritarios porque me gusta viajar, estar con mi familia y últimamente no había nada de eso” afirmaba, y continuando en sus conceptos sobre palabras conceptuosas para con Machuca “yo tengo agradecimiento nada más con él, mi idea ni mi sueño estaba la función pública y en el balance general no me gusta por no sentirme cómoda, es una experiencia más en la vida y me he preparado con mis estudios para otras cosas, igualmente ya está y estoy agradecida por el trabajo que ha sido muy duro más viniendo desde la parte privada, donde uno puede llamar la atención en cambio a los municipales les molesta esto y yo no puedo trabajar así”

“Yo sola no puedo”

Consultada en qué condición se iría del municipio, aclaraba “mi renuncia ha sido de manera indeclinable, y si no me la aceptaba no me presentaría en mi lugar de trabajo, he puesto un límite a esto porque me han lastimado mucho en estos últimos tres días, hablé con mi familia que me ha dicho que nada tenía que hacer allí, y se acabó” seguía en su charla con FM Real la ex funcionaria del gabinete político del intendente de Las Breñas “yo sola no puedo, así lo he dicho y si no tomé una decisión era por algo, y cuando no se tiene colaboración y no de mis pares como los empleados viejos del municipio que se ponen la camiseta, pero la mayoría de los más jóvenes lamentablemente no les interesa, faltan a su lugar de trabajo, faltar al respeto a los vecinos no haciendo las cosas que debían hacer, descansando demás en vez de estar haciendo sus actividades o cumpliendo con los pedidos de “la mala” hace que se sumen muchas cosas”

“He resuelto muchos problemas que tenían años esperando”

Seguía, “lamentablemente va a tener más problemas el Intendente que yo, estoy más que tranquila porque me he sacado un peso muy grande de mí” destacaba la ex funcionaria “yo me hago cargo de la situación, no puedo sostener más mi salud con los problemas que había en mi trabajo y he decidido priorizar mi salud, tengo un hijo que necesita de mí, he resuelto muchos problemas que tenían años esperando”

“Yo me voy porque soy la culpable”

Tenía presente además, “yo me voy porque soy la culpable” afirmaba Zabascky ante este medio de comunicación, entendiendo que sería el “fusible” de esta situación “muchas veces el director técnico decide qué jugador entra o no a la cancha, y en mi caso yo no puedo echar a ningún empleado municipal porque le falta al respeto a los vecinos o porque no hace su trabajo, se le llama la atención y lo primero que hace es ir a quejarse a la radio, al intendente y ante quien fuera, acá falta huevo de todos los empleados municipales y de los funcionarios también, no me vengan con el versito que porque hace calor, ya que en invierno tampoco lo hacían y eso hace que uno se canse, yendo y viniendo de mi casa enojada recibiendo llamadas a mi celular, hace que todo tenga un límite y hay que entender que se trabaja con muy pocos empleados que además no rinden porque no les importa”

“Todos nos podemos equivocar”

“Hay funcionarios y empleados municipales que cobran sueldo no importa de nada” aseveraba la profesional, aclarando “ojalá que el Intendente pueda hacer solamente las cosas por el bien de la comunidad como lo viene haciendo, todos nos podemos equivocar” seguía en sus apreciaciones “a mí ya no me molesta más nada tampoco irme porque estoy más que feliz con mi decisión, me siento libre y no me gusta la función pública, a mí me gusta dar órdenes y que se cumplan como lo dijo el Intendente y que a mí no me pidió nada sobre el trabajo que comentaba, no se ha hecho un trabajo y me hago cargo igualmente porque soy yo el jefe inmediato de esa persona, y si el Intendente te dice que hagas un trabajo y no lo hacés más yo no me enteré nunca de estos trabajos obvios, y este señor que cobra un 45% sobre su sueldo por ser Jefe”

“Los empleados siempre se atienen a sus derechos”

Aclaraba esta labor, “no debería de haber ni una alcantarilla sucia, debería de controlar que los empleados hagan su trabajo y yo no puedo estar detrás de cada uno, yo estaba al frente renegando con los vecinos que no ponían ni siquiera un tubo para poder pasar un vehículo y perjudicando así al resto de los vecinos, y mientras no se salgan con multas no se terminará nunca esto, también habría que poner multas a los empleados municipales por incumplidores, y siempre se atienen a sus derechos pero las obligaciones” expresaba.

¿Ciudad sucia y abandonara?

Consultada si sentiría que la ciudad de Las Breñas estaría abandonada y sucia “que está abandonada no, es un error decirlo, hay muchas cuestiones como las cloacas que están sin resolver, vecinos sucios, gente que no colabora de los dos lados, sí está sucia pero cuando estaba limpia tampoco la cuidábamos y está sucia porque cada uno pone su granito de arena para ensuciarla bien, y todavía no hay respuestas desde APA para poder limpiar el canal de Campo del Cielo, la municipalidad lo ha hecho en su tiempo y no tenemos colaboración en este sentido y el agua queda cuando llueva y si sigue lloviendo vamos a quedar bajo el agua, esto ya ha pasado pero había gente con mayor voluntad de trabajo, vecinos voluntariosos para colaborar” sostenía la arquitecta que afirma “yo voy a dormir tranquila, en este momento prefiero estar viva y no limpiando el pueblo, me hago cargo pero no me siento culpable” finalizaba la comunicación telefónica.

