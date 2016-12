Gutiérrez brindó balance legislativo

El legislador breñense realizó un balance sobre lo actuado en su labor dentro de la Cámara de Diputados.

El Dr. Livio Gutiérrez brindó detalles sobre todo lo trabajado en este año desde su lugar dentro de la Legislatura chaqueña, integrante de comisiones desde donde aporta para cumplir con la comunidad chaqueña.

“Terminamos un año bastante provechoso en lo legislativo” tenía presente el diputado provincial Gutiérrez, destacando la aprobación del Código Procesal en la provincia, “es el primero en el país que tiene este tipo de legislación, y ha sido un trabajo integrado por muchas personas”

La cantidad de proyectos aprobados es base a los trabajos de comisiones “el trabajo en Comisión es importante, se puede hacer labores importantes y tener relación con las áreas respectivas y pudiendo hacer proyecciones que a veces pasan desapercibidos pero hay mucha gente detrás de cada uno de ellos”

274 proyectos en total presentados, de los cuales 59 de Ley, 50 pedidos de informes y otras 165 resoluciones varias ha presentado el legislador, quien destacó la labor del equipo que lo acompaña desde el inicio de su gestión “a la provincia la veo complicada por falta de previsibilidad, hay cuestiones que deben ser atendidas como el dinero que está ahora en Fiduciaria y que servirá para afrontar lo que viene”

La situación nacional fue tenida en cuenta “en el país se ve complicado, el ministro ha cumplido con algunos proyectos y no con otros, no es un tema menor el blanqueo de capitales que ha logrado pero hay trabajos que no le han gustado al Presidente como la reactivación de la economía y quienes vienen tendrán una parte de la labor hecha con respecto a la inflación”

Sostenía, además “el cumplimiento de promesas de campaña en la región ha sido la quita de retención en girasol, como negativo falta mucho sobre lo prometido en que sería el segundo semestre, yo espero un 2017 muy parecido a este año y un 2018 tendremos mejoras en inversiones internacionales”

La parte política partidaria chaqueña fue analizada, “estuvimos en un congreso multitudinario de Convergencia, en política interna estamos movilizados pero todo depende de como se mueve la economía en la provincia”

“Que celebremos este Año Nuevo con nuestros seres queridos, que nos preparemos para un año que viene de manera seria, vivir en familia, en paz, ser austeros con los gastos y tratar de empezar fuertemente con el desarrollo y comercio” finalizaba Gutiérrez.

