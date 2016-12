Marcelo Álvarez, “no hubo chin chin ni chan chan”

El concejal Marcelo Álvarez fue quien atendió la requisitoria periodística, y así dar explicaciones del porqué de la ausencia a la conferencia de prensa.

Iniciando la comunicación telefónica, fue consultado el concejal Marcelo Álvarez sobre el motivo de la ausencia de seis concejales a esta conferencia de prensa convocada para este martes, teniendo presente que son nueve “por algo será” sostenía, “muchas veces las ausencias tienen justificativos por una masiva ausencia, será que algo está funcionando mal en el Concejo o bien en el municipio”

El representante del pueblo destacaba, “quiero hablar en nombre de nuestro Bloque, no quiero atribuirme palabras de otro colega” afirmaba “esta convocatoria se hizo en último momento de ayer lunes, fue de manera escrita y por correo electrónico, lo que quiero aclarar que nos han convocado a algo que primero se debería haber consultado con anterioridad, más teniendo en cuenta con el manoseo que se tuvo en la semana anterior por el tema de la Quinta de Luna, habiendo hecho política en época proselitista y utilizando a la gente con este fin, y la gente necesitando se le solucionen estos inconvenientes, y para ello han llamado al conjunto de concejales a una Sesión Extraordinaria cuando no había nada serio, y convocar para ratificar un convenio no firmado por el Sr. Luna, insisto es muy poco serio”

Añadía el edil, “desde ese momento mostramos disconformidad, nos reunimos pero no sesionamos, no se aprobó el temario ni la adhesión a un tema de la Empresa SECHEEP, porque faltaba documentaciones” seguía.

Aclaraba Álvarez, “sobre la conferencia de prensa de hoy se nos convocó a última hora, no se ha consultado sobre la misma y hubiera sido bueno nos hayan consultado sobre la metodología y es bueno además tener participación por el trabajo tenido desde ambos bloques, y reconozco la gran labor y avanzando cuestiones difíciles aunque en lo presupuestario no por estar limitados”

Falta de pagos, cuestión que enervaría esta cuestión de asistencia “hay un malestar general por el atraso del pago de las dietas, tenemos una conducción del Concejo que se debe de hacer escuchar porque es un Cuerpo independiente, constitucional y no es un gabinete municipal que se pueda agrandar o achicar la cantidad de personal”

Sobre la situación económica del municipio, aclaraba “hemos sido muy claros actuando como bloque político y presentando un proyecto para dejar sin efecto una ordenanza con fecha 2 de diciembre de 2011 en la que se autorizaba al Intendente a la utilización del Fondo de la Soja para abonar los jornales y sueldos, yendo esto en contra del espíritu de un Decreto Nacional en donde establece que no se puede utilizar los fondos para gastos corrientes, sí para gastos públicos”

Analizaba el edil justicialista, “si como consecuencia de este pedido hecho no cobramos, afrontaremos las consecuencias y todo esto viene derivado por la gran cantidad de personal que ha incorporado esta gestión y es una falta total de austeridad en los contratos, eso es la realidad de lo que ha llevado para que estemos en esta situación”

“Es importante aclarar que dentro del Concejo municipal hay concejales que han pedido licencias en sus trabajos y siendo único ingreso la dieta que debe percibir por su labor pública que realiza” afirmaba Álvarez.

Tenía presente, “es lamentable y lo hablo con la autoridad moral por haber acompañado al Ejecutivo en sus pedidos, como adquisición de maquinarias y pedido de endeudamiento, pero se va todo el presupuesto municipal en el pago de haberes y por eso no hay obras, eso da mucha tristeza como ciudadano y lamentable como nos hemos quedado en comparación con otros municipios, y hoy tenemos muy poco asfalto o bien se lo hace donde no se lo debe hacer sin sellar la malla vial para tener un anillo asfaltado, más el mantenimiento de calles dentro de la ciudad, y ni hablar del tema desagües que es un desastre”

Seguía, “este gobierno está desde hace casi 20 años y nunca ha presentado un plan serio de desagüe, eso hace que no quede nada del asfalto, pierde valor la propiedad de los vecinos, y vemos arterias que hace años se estancan con un poco de lluvia”

Sobre el presupuesto, y lo que se establecería como aumento para los municipales sostenía “para el 2017 se establecería un incremento salarial para los empleados municipales sería alrededor del 20% en principio, y seguirán seguramente discutiendo ese tema para renegociar, y nosotros como bloque no hemos votado favorablemente”

Graficaba Álvarez, “no hubo chin chin ni chan chan” expresaba Álvarez “no tenemos nada para celebrar, se trabajó mucho y falta mucho más para hacer, no todo es color de rosas y ha sido un esfuerzo del conjunto de concejales, pero también se debe tener en cuenta las dietas adeudadas, proyectos sin tenerse presente, y reitero, no fuimos parte de esta convocatoria y no estaban dadas las condiciones para estar presentes en esto” finalizaba el edil, siendo auspicioso en que se podría encontrar el rumbo a niveles nacional y provincial, insistiendo en que la administración municipal local no sería la adecuada.

