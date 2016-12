“He dado órdenes y no se cumplieron…”

Órdenes sin cumplirse, anegamientos, ciudad abandonada, falta de alcantarillas, desagües tapados… Un combo peligroso en épocas de lluvias.

Polémicas declaraciones ha brindado el intendente breñense Víctor Machuca sobre algunas órdenes especiales expresadas días atrás para prevenir inconvenientes ante las posibles lluvias, pero según sus afirmaciones, las mismas no fueron cumplidas por los funcionarios que integran su gabinete.

Una gestión desgastada, con funcionarios que no cumplen órdenes del responsable de la administración municipal, concejales que exigen el pago de sus dietas, otros integrantes del gabinete que expresan a escondidas sus disconformidades, la comunidad que está descontenta con lo actuado desde el municipio durante este 2016, hace que los últimos días del año corran rápidamente para volver a retomar las riendas por el camino correcto, pero si tenemos dentro de la tropa soldados que no cumplen órdenes, va a ser difícil encontrar esa senda.

El poder de absorsión del suelo ya es poco, el agua que se acumula en algunos sectores es importante, teniéndose en cuenta que las precipitaciones han sido significativas y superándose la media en este tiempo, todo esto ha sido considerado por el intendente Víctor Machuca durante una recorrida por el Barrio Itatí en la tarde de este martes “los desagües no tienen el pasaje de agua adecuado y hay otras complicaciones desde el punto de vista urbano como la falta de alcantarillas” expresaba crítico de acciones que no se tendrían en cuenta.

“He dado instrucciones días atrás para se hagan estos trabajos y no se cumplió” expresaba el mandatario breñense “hay problemas hidráulicos que se podrían evitar y los vecinos piden y exigen respuestas y se las debemos proporcionar” asentía el intendente de Las Breñas.

Dio órdenes precisas, y no se cumplieron

Mostró una parte de la decadencia de sus integrantes de gabinete “había dado instrucciones precisas para que se construyeran estas alcantarillas pero por algo no se han hecho y no sé porqué, se ha reparado la calle y hoy tienen agua los vecinos” destacaba Machuca sobre una desobediencia desde integrantes de su gabinete político “no podemos pedir paciencia al vecino cuando el agua está a punto de ingresar a su domicilio, sus cosas cuestan y por supuesto que habrá enojos” entendía el intendente breñense.

Exigir cumplir horarios

“Hay que trabajar muchísimo en esto, así lo expresé a la secretaria de servicios públicos y los coordinadores, debiéndose ajustar el horario de los trabajadores y más teniéndose en cuenta que el dinero que ingresa es para poder abonar los sueldos de cada operario y no estamos en condiciones de pagar horas extras” agregaba el funcionario, quien pide un poco más de los operarios y más control desde quienes son los responsables del área en cuestión, “los funcionarios no cobraron noviembre, diciembre ni aguinaldo, por eso tenemos que exigir a los empleados a cumplir sus cargas horarias como corresponde, son estos momentos que se deben de aprovechar al máximo haciendo tareas de limpieza, pero también pedimos la colaboración de los vecinos en no arrojar basuras ni botellas a la vía pública” agregaba el funcionario, teniendo presente que de esta manera se contribuye para el taponamiento de alcantarillas y agravar así la situación que debería además, ser previsible en cada punto clave de desagüe.

Trabajos a realizarse

Agregaba el ejecutivo municipal, “esto es lo que deberían de realizar los empleados de Servicios Públicos luego de cada lluvia, recorrer los lugares de desagües para limpiar alcantarillas y no estar haciendo canalizaciones en plena lluvia o cuando el agua esté llegando a las viviendas” añadía Machuca, teniendo presente que habrían sido esas sus órdenes precisas antes de que iniciaran las lluvias en la zona.

Eficientizar el trabajo

Siendo crítico con sus funcionarios, afirmaba “se debe eficientizar más el desagüe de los canales, limpiar las alcantarillas y pedir a la gente que tenga limpia la entrada de sus vehículos, todos debemos colaborar pero por supuesto el trabajo principal es del municipio”

Ciudad sucia y abandonada?

Consultado Machuca si vería como un gran número de vecinos a una ciudad sucia y abandonada, respondía “no sé si tenemos una ciudad abandonada, estamos ajustando mucho el trabajo de las motoguadañas que cuando pasan por un sector, a los pocos días ya deben de pasar nuevamente por las reiteradas lluvias y los vecinos deben colaborar también cortando el pasto de sus veredas porque son miles de metros para atender en espacios verdes, todo eso hace que pareciera ser una ciudad fea y abandonada, pero todos tenemos que poner de nosotros mismos limpiando los frentes de sus casas y no tapar los desagües” finalizaba.

