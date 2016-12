Llegando las festividades navideñas, el párroco breñense Osvaldo Santillán brindó un resumen sobre lo trabajado durante este año.

Iniciando la charla con FM Real/Las Breñas Digital, el párroco Osvaldo Santillán sostenía “uno quiere dar un balance del año en esta época y podemos decir que es para la Parroquia muy positivo, esto es una familia muy grande y tenido en cuenta como el Año de la Misericordia y actuando en consecuencia”

Seguía Santillán, “tenemos ahora una nueva capilla en el Hospital si destacamos a nivel local, a nivel pastoral también fue positivo y con respecto a la infraestructura del Nuevo Templo seguimos trabajando para poder cumplir con este gran anhelo” destacaba el sacerdote, “agradezco al padre Fernando Sosa por el gran trabajo tanto al frente de las misas como en la Granja, al igual que al Diácono Omar Zenoff que siempre está colaborando”

Sostenía Santillán “el cimbronazo económico de este año se ha hecho sentir, y si uno piensa como Las Breñas puede ver con gran preocupación el flagelo de la droga, hay algo que realmente debemos unirnos los argentinos para combatir esto” y añadiendo esta vivencia “la gente está muy preocupada por esta situación como otras también”

La esperanza es una de las cuestiones que es analizada desde el religioso “nunca tenemos que perder de vista que nos vaya bien a todos en todo, no debemos perder la esperanza y como chaqueño las hay pensando en lo que viene, y si nos va bien como chaqueños nos irá mejor como argentinos” tenía presente el párroco”, agregando “Dios quiere que todos seamos felices, no es un administrador de números económicos, Él nos da un parámetro de todo esto con el nacimiento de su hijo en Belén que era un lugar muy humilde, no quiere decir que debemos ser humildes económicamente sino tener la humildad del corazón y no ser egoístas, Dios quiere que desde donde estemos seamos muy felices y ojalá nazca en cada hogar el niño de Belén”

Llorar ausencias en la mesa navideña es una de las situaciones que se vive en muchos hogares, “a veces uno dice la palabra resignación, es muy difícil poder hacerlo pero esta ausencia desde la Fe es que Dios nos dice donde estén ustedes allí estaré yo, no es que una persona muere porque Dios así lo dispone sino que uno ya tiene un organismo que tiene fallas, pero realmente Dios está vivo, la muerte no es todo, muchas veces hay que mirar desde el misterio de la Fe y a las familias que sufren decirles que la vida continua y podamos abrir el corazón al niño de Belén” finalizaba el párroco.

Comentarios

Comentarios