El Globo busca su “noche buena”

Este jueves por la noche se juega la primera final en el Torneo de la Liga del Noroeste Chaqueño, y el Globo busca dar la vuelta para cerrar el año.

Con los pies en la tierra, y pensando en que será una “noche buena” para el Globo de Las Breñas, el Director Técnico Andrés Paz comentaba en “La Vida Real” que se emite por FM Real, “no ganamos nada aún, pero estamos muy conscientes que estamos para cosas grandes con este gran grupo de muchachos que participan del equipo”

“Yo gané un torneo con Huracán, tal vez ahora tengamos la posibilidad de poder demostrar el trabajo” comentaba Paz, y recordaba el último partido donde pasaron a la final, “he visto a Horacio López, un gran dirigente del Club Huracán, a quien fue mi técnico en el 2006 el profesor Jorge Díaz, con lágrimas en los ojos y sin taparse la cara, todo eso llega mucho y será imborrable para mí como para cada jugador”

Aclaraba ante la audiencia, “yo no tengo rencores con nadie, solo pienso en el equipo que me hacen sentir muy orgullosos con chicos que vienen desde sus cuatro años, yo soy el líder solamente, camarillas no hay dentro del equipo y figuras no hay, el equipo siempre será la figura y siempre demostrando humildad” tenía presente el Técnico que ha salido campeón con el equipo Sub18 que tuvieron tres veces la posibilidad de salir campeones, siendo agradecido a la vez con su par “Ruly” Alcaraz.

Andrés Paz, durante los años 1996 y 1997 salió campeón con el Club Defensores del Chaco y en el 2006 con el Club Huracán, y demostrando desde su experiencia poder volcarla hacia este puñado de jóvenes, destacando la figura de “Jana” Sosa que debió adelgazar unos 14 kilos para acompañar a sus amigos.

Párrafo aparte fue el agradecimiento para con la dirigencia de Huracán, que les ha brindado el total apoyo a este equipo y ser parte de este sueño, sintiendo que se ha revolucionado a toda una ciudad que quiere vivir una Final, imaginándose lo que ha de sentir cada jugador al momento de pisar el rectángulo de juego, pensando a la vez el recibimiento que se les dará desde la hinchada.

Facundo Ruiz

Facundo Ruiz, jugador de este equipo ganador breñense también comentaba “muy ansioso por lo que viene, uno no puede dormir pero siempre con los pies en la tierra, sabemos lo que peleamos y trabajamos muy duro para esto, es mi primera final y con más de 17 años en el Club Huracán”

Sostenía el jugador breñense, “disfrutando este momento en la Primera con este magnífico grupo de personas que hacen al equipo, pasamos momentos muy malos y otros muy buenos, pero siempre unidos y con la mente puesta en el equipo como nos lo dice el Director Técnico” expresaba el joven, “el compañerismo es algo que siempre nos inculca Andrés, sabemos que quien está en el banco hay gente dispuesta a reemplazar a los que estamos dentro del campo de juego, siempre agradecemos poder estar compartiendo estos momentos tan lindos que se vive como jugador” destacaba “son muchos meses de trabajo y Gracias a Dios estamos en una final, se viene trabajando muy bien además en la parte dirigencial del Club teniéndonos cómodos”

Analizaba Facundo, “el fútbol hoy es correr, meter y tener la mente en el juego, se ve siempre por supuesto la mano del Director Técnico que ve en cada uno las responsabilidades y momentos que se juegan en cada situación, hay que sentir la camiseta y dejar la piel en cada jugada, siempre con las buenas intenciones”

Facundo “Pancho” Cativa

Facundo “Pancho” Cativa, un pinedense estudiante del Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme” tenía presente “conozco a muchos de los chicos por jugar en las infantiles, también en el estudio que me arrimé a jugar, a entrenar y me recibieron con los brazos abiertos, un tiempo dejé y me contactó el Sr. Pedro Ortiz para retorne” afirmaba Cativa, “lo que hace o deja de hacer el árbitro queda dentro de la cancha, uno como compañero hablamos y analizamos lo que pasa en los entrenamientos, es un ser humano y se puede equivocar” aclaraba y reconociendo la labor de los hombres de negro.

Finalizaba esta charla, “esta es mi primera final, tengo el acompañamiento de mi familia desde siempre, estoy tranquilo y no tan ansioso, todo creo debe ser debido a las charlas que nos da Andrés Paz, lo que sí, quiero ganar y lo vamos a hacer” agregaba el joven de 21 años “somos todos conscientes que si hacemos las cosas mal, ni en el banco vamos a estar”

Sintiendo el gran acompañamiento que se tiene desde la comunidad breñense, afirmaba “agradecemos el apoyo de la gente, de la hinchada, de personas que no son simpatizantes del Club Huracán que se suman a este grupo y uno siente el apoyo y sabe que lo hacen por nosotros, como lo hacemos cuando ingresamos a la cancha”

Recordaba Cativa momentos vividos en los entrenamientos, “tuvimos un entrenamiento físico, y recuerdo que los 20 estábamos tirados en el piso por el gran sacrificio hecho en ese primer entrenamiento, eso me viene a la cabeza cada vez que me canso y me reanima a continuar siempre de pie y dispuesto a correr la próxima pelota”

Reflexionaba este joven, “saldremos a la cancha con mucha fe y esperanza, saldremos de la cancha muy cansados y contentos porque habremos dejado todo”

Comentarios

Comentarios