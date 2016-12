Familia necesita ayuda urgente

En el Barrio El Progreso, una familia necesita ayuda solidaria de la comunidad y pudiendo la mujer expresarse ante este medio de comunicación.

La mujer habría comprado un terreno luego de estar alquilando una propiedad que no pudo abonar más, y en la jornada del domingo pasado la tormenta hizo que se le rompiera parte de su precaria casa, en donde viven unas diez personas.

María Angélica Gauna comentaba “estoy con mis hijos, nuera, nieto viviendo en una mitad de una casa hecha de chapas y con naylon” y agregaba ante FM Real y Las Breñas Digital, “yo vivía alquilando casi tres años, y el 9 de diciembre debí dejar esa casa porque se venció el contrato y compré este terreno usurpado con una plata ahorrada que tenía, planté unos palos y naylon para poder estar aquí, trayendo mis pocas cosas”

Recordaba una mala situación vivida en la noche del pasado domingo “el domingo en la noche durante la tormenta se me cayó un palo, se rompió la lona, se golpeó mi hijo, mojaron las cosas pero estamos bien” afirmaba esta mujer, “vivo con mis cuatro hijos, mis nueras y mujer, somos unas 10 personas viviendo en esta casita”

“Lo más rápido que necesitaría es poder terminar mi casa, ladrillos, chapas, puertas, ventanas, por el piso no me hago problema, solo quiero un techo para que no se me arruinen mis cosas” comentaba esta mujer de apellido Gauna, “no tengo trabajo y es algo que pido a la comunidad, queremos salir adelante, no queremos limosnas, queremos ganarnos el pan”

Dejaba su número de celular para que quienes puedan colaborar con su familia, “cuando me casé me vine a vivir aquí, y eso hace unos 22 años y mi número de celular es 3731-653836 y vivo al lado de la casa de Coca Contreras, una vecina de la zona muy conocida, agradezco desde ya a la gente en lo que me pueda ayudar” finalizaba.

